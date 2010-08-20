-SARKİSYAN TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI MOSKOVA (A.A) - 20.08.2010 - Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesinin, Türk tarafının siyasi iradeyi gösterememesi yüzünden durduğuna inandığını söyledi. Sarkisyan, Ermenistan'ın ikinci büyük kenti Gümrü'de Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev ile katıldığı, 19. yüzyıldaki Türk-Rus savaşında ölenlerinin mezarının bulunduğu anıtın açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye ile ilişkilerin düzeltilmesi konusunda, Ermenistan kapsamlı işbirliği ve karşılıklı menfaatlere uygun ticaret mantığına göre hareket etti" dedi. Ancak sürecin Türk tarafının "gerekli siyasi iradeyi sergileyememesi" yüzünden durduğunu ileri süren Sarkisyan, "Ne yazık ki, Türk yetkililerin ülkenin uluslararası taahhütlerini yerine getirmeye hazır olduklarına geçek anlamda tanık olmadık" diye konuştu.