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Dünya

Sarkisyan: Türkiye'nin Ermenistan'ı suçlamaya hakkı yok

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye'nin Ermenistan'ı suçlamaya ve koşul öne sürmeye hakkı olmadığını öne sürdü.

20 Mart 2010 02:00

T24- Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye'nin Ermenistan'ı suçlamaya ve koşul öne sürmeye hakkı olmadığını öne sürdü.

Merkezi Lyon'da bulunan Euronews kanalına konuşan Sarkisyan, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde kabul edilmesine Türkiye'nin gösterdiği tepkiyle ilgili olarak şunları söyledi: 

"İlişkilerimizi yeniden canlandırma konusunu Türkiye ile ele almaya devam ediyoruz. İstişare ön koşulsuz yapılmalı. Türkiye'nin bizi herhangi bir şeyle suçlamaya ve koşul öne sürmeye hakkı yok. İlişkileri önkoşulsuz başlatmak, herhangi bir konuya değinmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Diyelim ki mucize eseri, Türk meclisi protokolleri onayladı, Ermeni meclisi de aynısını yaptı. İlişkilerimizi yeniden kurduk ve sonra üçüncü bir ülke soykırım meselesini kasıtlı olarak gündeme getirdi. Türkler bunu mazeret kabul edip ilişkileri yine mi kesecek?" 
    
Sarkisyan, Euronews kanalının, "Ermenistan'ın temel sorunları işsizlik, ekonomik dışlanma, Türkiye ve Azerbaycan'la devam eden uzun soluklu anlaşmazlıklar ise bu problemler şimdi daha kolay çözülemez mi" şeklindeki sorusu üzerine, "Türkiye ile aralarındaki anlaşmazlıkların dünden kalma olmadığını" söyledi. 
    
Türkiye'nin, 17 yıl boyunca Ermenistan sınırını kapalı tuttuğunu, 17 yıl önce böyle bir tasarının gündemde bulunmadığını ifade eden Sarkisyan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
    
"Türkiye'nin nüfus, toprak ve güç bakımından büyük bir ülke olduğunun farkındayız. Ermenistan'dan çok daha büyük bir ülke. Herkes soyutlanmış bir hayat sürseydi anlayışla karşılayabilirdik. Ama Türkiye ve Ermenistan olarak biz, tıpkı Amerika, Fransa ve Avrupa Birliği gibi uluslararası toplumun parçalarıyız. Uluslararası toplum da konuları her yönüyle değerlendirmelidir."

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