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Dünya

SARKİSYAN : TÜRKİYE GEÇMİŞİ İLE BARIŞMADAN AB'YE ÜYE OLAMAZ LEFKOŞA (A.A)

17 Ocak 2011 16:44

-SARKİSYAN : TÜRKİYE GEÇMİŞİ İLE BARIŞMADAN AB'YE ÜYE OLAMAZ LEFKOŞA (A.A) - 17.01.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, ''Türkiye, geçmişi ile barışmadan ve komşularıyla yapıcı ilişkiler geliştirmeden Avrupa Birliğine (AB) üye olamaz'' dedi.  Sarkisyan, günübirlik ziyaret için, Ermeni işadamlarıyla birlikte Kıbrıs Rum kesimine gitti. Sarkisyan'ın ziyaretinin amacının, ''iki ülke arasındaki'' ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek olduğu kaydedildi. İki taraf arasında çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri de imzalanacak. Rum radyosunun haberine göre Sarkisyan, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la görüştü ve ardından heyetlerarası görüşmeye geçildi. Hristofyas, heyetler arası görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, ''iki ülke arasında dost bağlar bulunduğunu'' belirterek, Yukarı Karabağ sorununda Ermenistan'ı desteklediklerini söyledi. Hristofyas, Rum tarafındaki Ermenilerin, ''Rum nüfusunun oldukça faal ve yaratıcı bir parçası olduğunu'' belirtti. Ziyaretin sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Hristofyas, Sarkisyan'ın ziyaretinin yapıcı olduğunu söyledi. -''İLİŞKİLERİMİZİN GELECEĞİ PARLAK''- Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan da, Hristofyas'a misafirperverliği için teşekkür ederek, iki ülkenin ortak menfaatleri ve ortak geçmişleri bulunduğunu kaydetti. Bugün imzalanacak anlaşmaların, Hristofyas'ın 2009'da Ermenistan'ı ziyaretinin devamı olduğunu ifade eden Sarkisyan, ''ilişkileri derinleştirmek istediklerini'', bu ilişkilerin eğitim, kültür, tarım ve askeri alanda geliştirilebileceğini belirtti. ''Türkiye, geçmişi ile barışmadan ve komşuları ile yapıcı ilişkiler geliştirmeden AB'ye üye olamaz'' iddiasında bulunan Sarkisyan, Kıbrıs sorunu konusunda, Kıbrıs Rum tarafının tezlerini destekliklerini, Rum-Ermeni ilişkilerinin geleceğinin parlak olduğunu söyledi. Hristofyas ve Sarkisyan, açıklamalarını Rusça yaptı. Temasları kapsamında, Rum Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek Rum-Ermeni İşadamları Forumu'nun açılışına katılacak olan Sarkisyan, Rum Meclis Başkanı Marios Karoyan'la görüşecek ve Rum meclisinde düzenlenecek özel oturumda konuşma yapacak. Hristofyas'ın onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak Sarkisyan'ın, daha sonra Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

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