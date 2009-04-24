Sarkisyan: Soykırımın tanınması tarihi adalettir

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının dünya kamuoyu tarafından tanınması ve kınanmasının, "Ermeni halkı ve Ermenistan devleti için tarihi adaletin sağlanması anlamına geleceğini" öne sürdü.



Merkezi Erivan'da bulunan Mediamax ajansının haberine göre, Sarkisyan, bu ülkede 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan dolayısıyla yayımladığı mesajında, Osmanlı döneminde, 94 yıl önce yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Ermeni halkının büyük kısmının planlı biçimde katledildiği" iddiasında bulundu.



Sarkisyan, olayların "halkın hafızasında canlı kalacağını ve tarihi adalet önünde unutulmayacağını" söyledi.



1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarının dünya kamuoyu tarafından tanınması sürecinin, Türk halkına karşı yönelmediğini defalarca dile getirdiklerini belirten Sarkisyan, Ermeni iddialarının tanınmasını, "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme sürecinde önkoşul olarak görmedikleri" görüşünü yineledi.



Ermeni iddiaları konusunda "Ermenistan'ı destekleyen" tüm devlet, uluslararası kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Sarkisyan, "tarihi adaletin sağlanması için çaba gösteren tüm Türk aydınlarını da desteklediklerini" kaydetti.



Bu arada İngiltere, İran ve Gürcistan'da bazı Ermeniler gösteri yaptı. Londra'da yaklaşık 50 kişilik bir grup, dün akşam Türkiye Büyükelçiliği önünde sessiz protesto gösterisi yaparken, Tahran'da bir grup, Sarkisyan kilisesinde ayin ve tören düzenledi. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Ermeni de gösteri yaptı

