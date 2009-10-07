Sarkisyan: Soykırım konusunda garanti veremem

Türkiye ile imzalanacak protokoller konusunda diasporanın desteğini arayan Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan, Fransa’da yaptığı kritik toplantıda “soykırım” konusunda güvence isteyenlere, “Hiçbir garanti veremem, yola böyle çıktık” dedi.



Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ın “diasporayı ikna turu” kapsamında geçen hafta sonu Paris’te yapılan toplantıya, Fransız Ermenileri Koordinasyon Konseyi (CCAF) Başkanı Alexis Govciyan, Taşnak-Sütyun Derneği Başkanı Murat Papazyan, diasporanın en etkin yayın organlarından Haberler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ara Toranyan’ın yanı sıra Ermenistan Yardım Dernekleri Birliği (UGAB) ile Avrupa Ermeni dernekleri yöneticileri katılmıştı. Toplantıya katılan bir kaynak, “hayli zorlu” geçtiğini söylediği görüşmenin detaylarını anlattı.



Bu acele niye



Taşnak Sütyun gibi radikaller, “Yukarı Karabağ’ın Azerbaycan’a bırakıldığından endişeliyiz. Nedir bu gizlilik ve acele? Arkamızdan bir komplo mu hazırlanıyor” diye tepki gösterdiler. Bazı katılımcılar, “imza atılırsa soykırımın tanınması konusunda kendilerine garanti verilmesini” de talep ettiler. Sarkisyan ise şu yanıtı verdi: Bu protokol önkoşulsuz bir adım. Çıktığımız uzun ve zorlu bir yol. Size hiçbir şeyi garanti edemem. Önce ilişkilerin normalleşip sınırların açılması lazım. Müzakerelerin gizliliği konunun hassas olmasından kaynaklanıyor. Çok dikkatli olacağız ve Türkiye’nin samimi olup olmadığını izleyeceğiz.”



ANCA’dan Sarkisyan’a: Protokolü imzalarsan Cumhurbaşkanlığın düşer



Ermeni diasporasının dünyadaki en güçlü ve etkin organizasyonlarından biri olan ABD’deki Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), Erivan yönetimine “protokol ültimatomu” verdi. ANCA Başkanı Ken Haçikyan’ın yayınladığı bildiride, “Serj Sarkisyan, Türkiye ile uzlaşı protokollerini Ermenistan adına resmen imzalarsa, ülkemizin yasal Cumhurbaşkanı yetkilerini yitirmiş sayılacaktır” dendi.



Obama devreye girdi süreci destekliyorum



Önceki gün Los Angeles’taki Ermeni toplumunu ziyareti sırasında büyük protesto gösterileriyle karşılanan Sarkisyan, ABD Başkanı Barack Obama’dan ise destek buldu. Sarkisyan’a telefon eden Obama, “Diyalog sürecini ve uzlaşının ön koşul ve Karabağ sorunuyla bağlantılı olmaması gerektiği temel prensibi destekliyorum” dedi.