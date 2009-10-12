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Dünya

Sarkisyan: Soykırım gerçeği değişmez

Sarkisyan, Ankara’nın önceki gün imzalanan protokolleri onaylaması gecikirse “hemen karşılık vereceklerini” söyledi.

12 Ekim 2009 03:00

Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, ulusal çıkarlar gereği Türkiye ile yakınlaşma kararı aldıklarını, ancak Ankara’nın önceki gün imzalanan protokolleri onaylaması gecikirse “hemen karşılık vereceklerini” söyledi.

Zürih’teki imza töreninden birkaç saat önce Ermeni halkına seslenen Sarkisyan protokollerle ilgili bilgi verdi. Ermeni lider Türkiye ile ilişki kurulmasının soykırım gerçeğini değiştirmeyeceğini, protokollerde yer alan hükümetlerarası alt komisyonun tarihçiler komisyonu olmayacağını söyledi.

Türk-Ermeni sınırı sorununun uluslararası hukuk temelinde çözüleceğini bildiren ve “Zaten protokollerde de farklı bir şey önerilmiyor” diyen Sarkisyan, Karabağ sorununun tümüyle bağımsız bir konu olduğunu, bu nedenle imzalanan belgelerde yer almadığını kaydetti.

Moskova’ya geliyor

Sarkisyan bugün bir çalışma ziyareti için geleceği Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev’le görüşecek.

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