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Dünya

SARKİSYAN RUM MECLİSİ?NDE KONUŞTU LEFKOŞA (A.A) ? 17.01.2011

17 Ocak 2011 20:51

-SARKİSYAN RUM MECLİSİ’NDE KONUŞTU LEFKOŞA (A.A) – 17.01.2011 - Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, ''Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzene girmesi girişimin, Türkiye’nin çelişkili tutumu ve tutarsız açıklamaları nedeniyle çok kısa bir süre içerisinde başarısızlığa uğradığını" iddia etti. Sarkiysan, ''Ermenistan’ın, Kıbrıs’ta herhangi bir bölünme girişimini hiçbir zaman kabul etmediğini ve böyle bir şeyi kabul etmesinin söz konusu olmadığını'' da söyledi. Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Sarkisyan, Rum Meclisi’nin özel oturumunda konuştu. Rum radyosunun haberine göre, Sarkisyan, konuşmasında "Biz hiçbir zaman dost ülkenin kuzey kısmının bölünmesine göz yummadık ve bundan sonra da göz yummayacağız. Sizinle birlikte Mağusa’nın ve diğer bölgelerin Türkiye tarafından 'işgal' edildiğini hatırlıyoruz" iddiasında bulundu. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Sarkisyan, "Ermenistan tarafından başlatılan Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzene girmesi ile ilgili samimi girişimin, Türkiye’nin çelişkili tutumu ve tutarsız açıklamaları nedeniyle çok kısa bir süre içerisinde başarısızlığa uğradığını" ileri sürdü. Sarkisyan'ın bu gece ziyaretini tamamlayarak Rum tarafından ayrılması bekleniyor.

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