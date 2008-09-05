Sarkisyan: Önce Karabağ tanınsın

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarihi bir adım atıp Erivan davetini kabul ederken, Ermenistan lideri Sarkisyan, işgal altında tuttukları Yukarı Karabağ konusunda yine 'tavizsiz' konuştu.



Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, halen Ermeni işgali altında tutulan Yukarı Karabağ'ın bağımsızlığı ile Kosova, Abhazya ve Güney Osetya'nın benzeri konumda bulunduklarını savunarak, "Ermenistan, Yukarı Karabağ'ın bağımsızlığı tanınmadan Kosova, Abhazya, ve Güney Osetya'yı tanıyamaz" dedi.



Serj Sarkisyan, ülkesinin diplomatik misyon temsilcileriyle yaptığı yıllık toplantıdaki konuşmasında, Ermenistan'ın, Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlıklarını tanıması yönünde görüşler dile getirildiğini ifade ederek, işgal altında tutulan ve Azeri Türklerinin silah zoruyla çıkarıldığı Yukarı Karabağ'ın durumuyla ilgili olarak "halkın kendi kaderini tayin hakkı sonucu" biçimindeki görüşünü yineledi.



Merkezi Erivan'da olan Mediamax Ajansı'nın haberine göre Sarkisyan, "Yukarı Karabağ ile ilgili sorunun barışçı çözümünü amaçlayan müzakereler sürecinde Azerbaycan tarafını, çözüm için halkın kendi geleceğini belirleme hakkı tanınmasından başka yol olmadığını ikna edeceklerine inandığını" da kaydetti.

