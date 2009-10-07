Sarkisyan, Lübnan'da da protesto edildi

İmza tarihi

BBC'nin haberine göre Serj Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini amaçlayan protokolün imzalanması öncesi kaygıları giderme amacıyla Paris, New York, Los Angeles, Beyrut ve Rusya'nın güneyindeki Rostov on Don kentlerini kapsayan bir geziye çıkmıştı.Sarkisyan, Paris'te Ermenilerin "soykırım anıtı" olarak diktiği Komitas Anıtı'na çelenk koymaya çalışırken Ermeni göstericiler tarafından engellenmiş, ABD'de de protestolara hedef olmuştu.Beyrut'ta ise Sarkisyan'ın oteli önünde toplanan binlerce gösterici, "Anlaşmaya Hayır" ve "Ermenilerin kanı satılık değildir" yazılı pankartlar taşıdı. Polisin müdahalesi sonucu çıkan çatışmalarda yaralananlar oldu.Lübnan'da yaklaşık 140 bin Ermeni kökenlinin yaşadığı tahmin ediliyor.Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini öngören protokolün, Sarkisyan'ın gelecek hafta Bursa'da oynanacak Türkiye-Ermenistan Dünya Kupası grup eleme maçını izlemek üzere Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyaretin yaratacağı iklimden yararlanarak imzalanacağı yönünde söylentiler var.Bundan önce de Türk basınında çıkan haberlerde, protokollerin 10 Ekim tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandiyan tarafından imzalanmasının beklendiği belirtilmişti.Ancak Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandiyan, protokollerin Cumartesi günü imzalanacağına ilişkin haberleri doğrulamadı.Nalbandiyan AFP'ye verdiği mülakatta Türkiye'nin bu yöndeki açıklamalarını zamansız bulduğunu ima etti.Nalbandiyan, "Bu iki taraflı bir süreçtir. Dolayısıyla birşey açıklanacaksa birlikte açıklanır. Taraflar tek taraflı açıklamalar yapmamalıdır." diye konuştu.Ermenistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin sürece bazı ön şartlar sokmaya çalıştığı kaygısını da dile getirdi.Nalbandiyan'ın ön şarttan kastının, Dağlık Karabağ sorununda ilerleme olmaması durumunda sınırın açılmayacağı vurgusu olduğu tahmin ediliyor.