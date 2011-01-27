-SARKİSYAN: İRAN'A SİLAH SATMADIK ERİVAN (A.A) - 27.01.2011 - Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan'ın hiçbir zaman İran'a silah satmadığını, ayrıca iki ülke arasında askeri-teknik işbirliğinin bile mevcut olmadığını söyledi. Rus ''Eho Moskvı'' radyosuna demeç veren Sarkisyan, Ermenistan'ın İran'a silah sattığı yönünde basında çıkan haberleri yalanladı. Ermenistan'ın hiç bir zaman İran'a silah satmadığını belirten Sarkisyan, ''Ayrıca bizim aramızda askeri-teknik işbirliği bile yok. Böyle bir şey hiç bir zaman olmadı.'' dedi. Sarkisyan, Wikileaks belgelerinde bile böyle bir iddiaya yer verilmediğini belirterek, ''Wikileaks'de de satışla ilgili konu yoktu ama gerçekten olan bir olayla ilgili bir yazı vardı. Bir keresinde nasıl olduysa Ermenistan'dan bir kaç tane el bombası İran'a taşınmış ve sözde bu bombalar sayesinde Irak'ta görev yapan bir kaç asker zarar görmüştü. Hatırlatmak isterim ki orada Ermeni askerleri de vardı'' diye konuştu. Saarkisyan, ayrıca İran'ın atom enerjisini barış amaçlı kullanması hakkını tanıdıklarını ve bunu her zaman açıkca belirttiklerini de hatırlatarak, ''Bizim atom santralimiz var. Tabii ki İran'ın da buna hakkı var'' dedi. Ermenistan ile İran arasındaki ilişkilerden söz eden Sarkisyan, bu ülke ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: ''İran bizim için çok önemli bir ülkedir. Fiilen İran, bizim dış dünyayla ilişki kurduğumuz iki ülkeden biridir. İran'la sorun sahibi olmak, Ermenistan'ın nefes aldığı boruyu daha da kısmak anlamına gelir. Dolayısıyla biz hem Avrupalı ortaklarımız hem ABD hem de Rusya ile daima bu konuyu görüşüyoruz ve hepsi İran ile olan ilişkilerimizi biliyor.''