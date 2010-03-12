Sarkisyan: İmzayı geri çekebiliriz

T24 - Fransa’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette önceki gün Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye konuk olan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Türkiye arasında imzaladıklrı ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik protokollerden imzasını çekme tehdidinde bulundu.



Sarkisyan, Le Figaro gazetesine demecinde, “Türkiye süreci başka amaçlar için kullanırsa, Ermenistan protokollerden imzasını çekebilir” dedi. “Benim normal ilişki kurma isteğim büyük. Ancak, Türkiye’nin son açıklamaları bana bu protokolleri, yakın gelecekte onaylamayacakları izlenimi veriyor. Biz uyarıda bulunduk” diyen Sarkisyan, ekledi: “Eğer, Türklerin bu normalleşme sürecini başka amaçla kullandıklarını görürsek, buna gerekli karşılığı veririz ve protokollerden imzamızı çekeriz.” Türkiye’yi Dağlık Karabağ sorunu dahil, başka konuları sürekli gündeme getirdiği gerekçesiyle eleştiren Sarkisyan, Türk parlamentosunun protokolleri onaylamasının hemen ardından Ermenistan’ın da bu protokolleri onaylayacağını söyledi. “21 yüzyılda, bir sınırın kapalı olması ve ön koşuldan söz edilmesinin kabul edilemeyeceğini” kaydeden Sarkisyan, “Önce ilişkileri kuralım, sonra bütün konuları tartışırız” vurgusu yaptı.





