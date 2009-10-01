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Dünya

Sarkisyan, Diaspora ile Türkiye'yi konuşacak

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Fransa'da diasporayla, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesiyle ilgili görüşecek.

01 Ekim 2009 03:00

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, yarın Fransa'daki diaspora temsilcileriyle, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreciyle ilgili olarak görüşmek üzere Paris'te bir araya gelecek.

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Sarkisyan, Fransa'nın ardından sırasıyla ABD, Lübnan ve Rusya'ya giderek bu ülkelerde Ermeni diasporasıyla görüşecek.

Sarkisyan, Paris'in ardından diaspora temsilcileriyle, New York, Los Angeles, Beyrut ve Rostov'da bir araya gelecek.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, dün Ermenistan Ulusal Konseyi'nde yaptığı konuşmada, yapacağı ziyaretlere değinerek, 'Kendilerini ikna için gitmiyorum, kendilerini dinleyeceğim ve ne düşündüğümü anlatacağım' diye konuşmuştu.

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