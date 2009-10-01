Sarkisyan, Diaspora ile Türkiye'yi konuşacak

Sarkisyan, Fransa'nın ardından sırasıyla ABD, Lübnan ve Rusya'ya giderek bu ülkelerde Ermeni diasporasıyla görüşecek.Sarkisyan, Paris'in ardından diaspora temsilcileriyle, New York, Los Angeles, Beyrut ve Rostov'da bir araya gelecek.Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, dün Ermenistan Ulusal Konseyi'nde yaptığı konuşmada, yapacağı ziyaretlere değinerek, 'Kendilerini ikna için gitmiyorum, kendilerini dinleyeceğim ve ne düşündüğümü anlatacağım' diye konuşmuştu.