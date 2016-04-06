Sarkisyan Dağlık Karabağ için destek istedi



Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Berlin'de Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi. Dağlık Karabağ ihtilafı konusunda açıklamalar yapan Sarkisyan, bölgedeki insanların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmek ve geleceklerini özgürce şekillendirmek istediklerini belirterek, bunun uluslararası toplum tarafından tanınması gerektiğini ifade etti. Sarkisyan, Azerbaycan'ı ise Dağlık Karabağ'a "silahlı saldırı" düzenlemekle suçladı.

"Dağlık Karabağ savaş istemiyor" diyen Sarkisyan, bölge halkının uluslararası toplumdan sadece bağımsızlık haklarının tanınması yönünde bir talebi olduğunu söyledi. Azerbaycan toprakları içinde bulunan Dağlık Karabağ 90'lı yıllarda Azerbaycan'dan bağımsızlığını ilan etmişti. Ancak bölge üzerinde hem Ermenistan hem de Azerbaycan hak iddia ediyor.

"Bir ziyaretle çözülemez"

Almanya Başbakanı Merkel ise ihtilafın yıllardır çözülemediğine dikkat çekti. 23 yıldan bu yana süregelen bir sorunun bir ziyaretle çözülemeyeceğini belirten Başbakan Merkel, Almanya'nın sorunun çözümü için 'yapıcı şekilde yardım edeceğini' söyledi. Haziran ayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme planladığını ifade eden Merkel, bu görüşmede konunun Azerbaycan'ın perspektifinden tartışılacağını belirtti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün bölgede ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ancak taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Başbakan Merkel'in yanı sıra Fransa ve Rusya da tarafları ateşkese bağlı kalmaya çağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Azerbaycan-Ermenistan arasında taraf aranacaksa burada en önemli taraf Rusya'dır" sözleriyle Rusya'nın tarafgir davrandığı eleştirisinde bulunmuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında son günlerde tırmanan çatışmaların son 20 yılın en ağır çatışmalı dönemi olduğu ifade ediliyor. Çatışmalar süresince her iki taraftan yaklaşık 80 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.