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Dünya

Sarkisyan: 'Biz kimseyi düşman görmüyoruz'

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan: ''Biz kimseyi düşman görmüyoruz, ancak sözünde ve hareketlerinde düşmanlık içeren komşulara sahibiz"

22 Eylül 2010 03:00

T24- Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan'a yasa dışı abluka uygulandığını, ancak buna rağmen ülkesinin gelişmeyi sürdürdüğünü ifade ederek, ''Biz kimseyi düşman görmüyoruz, ancak sözünde ve hareketlerinde düşmanlık içeren komşulara sahibiz'' dedi.
 

Ermeni Armenpress ajansının haberine göre, Erivan'daki Karen Demirciyan Spor ve Kültür Sarayı'ndaki bir resepsiyonda konuşan Sarkisyan, ülkesinin tarihine, kültürüne, siyasetine, ekonomisine ve işgal altındaki Yukarı Karabağ konusuna değindi. Sarkisyan, bağımsızlıklarından bu yana olan sürece değinerek, bu süreçte, kaba hatalara yol verildiğini, ancak bu hataların, güzergahlarından şaşıracak veya ülkelerinin bağımsızlığı ile güvenliğini tehlikeye atacak ölümcül hatalar olmadığını belirtti.


Ermenistan'ın üç büyük ekonomik krizden geçtiğini anlatan Sarkisyan, eksiklik ve yanlışlara rağmen, bu sıkıntıları atlatmayı başardıklarını ve tüm bu sıkıntılara rağmen gelişmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, bügün ise ekonomik krizin getirdiği revizyonları anlayarak, ekonomik büyümeyi istikrarlı temeller üzerine kurmaya çalıştıklarını kaydetti.


Ermenistan'a yasa dışı abluka uygulandığını da ileri süren Sarkisyan, sözlerine şöyle devam etti:  ''Evet, biz yasa dışı abluka koşullarında bile gelişmeye devam ediyoruz. Biz kimseyi düşman görmüyoruz, ancak sözünde ve hareketlerinde düşmanlık içeren komşulara sahibiz. Bu acı vericidir ama bir gerçektir. Bizler gerçekleri göz önünde bulundurarak, hareket etmek zorundayız.''   Ermeni işgali altındaki Yukarı Karabağ konusuna da değinen Sarkisyan, ''Biz zor ama tek doğru yoldan yürüyoruz, bu, Karabağ'ın bağımsızlığına ve daimi barışa giden yoldur. Bu yolda bizler hatırlatıyoruz; bizi korkutmaya çalışmayınız, bizler korkaklardan değiliz, bize şart koşmak mümkün değildir, bizler itaatkarlardan değiliz, ancak konuşmaya ve adil çözümler konusunda uzlaşmaya hazırız'' şeklinde konuştu.


Ermenistan'ın kendi misyonunu gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmekte olduğunu da sözlerine ekleyen Sarkisyan, konuşmasını ''Bizim umudumuz bizleriz'' diye tamamladı.

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