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Dünya

Sarkisyan 5 yıl daha Cumhurbaşkanı

13 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Serj Sarkisyan, yine ipi göğüsleyerek beş yıl daha Ermenistan’ı yönetmeye hak kazandı

19 Şubat 2013 11:49

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan oyların yarısından fazlasını kazanarak görevini beş yıl daha uzattı

Ermenistan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri herhangi bir sürpriz yaşanmadan sonuçlandı.

13 yıldır cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Serj Sarkisyan, yine ipi göğüsleyerek beş yıl daha Ermenistan’ı yönetmeye hak kazandı. Sandık çıkış anketlerine göre Sarkisyan oyların yüzde 58’ini aldı. Başkent Erivan’da oyunu kullanan Sarkisyan, “Ermenistan’ın geleceği için” oy kullandığını söyledi.


Yaklaşan bile olmadı


Seçimde beklendiği gibi Sarkisyan’ı zorlayan bir isim de olmadı. En yakın takipçisi eski Dışişleri Bakanı ve Miras Partisi Genel Başkanı Rafi Hovanisyan yüzde 32 civarında oy alarak ikinci sırada seçimi tamamladı. Seçimler öncesinde silahlı saldırıya uğrayarak ülke gündemine oturan Milli İrade Birliği Başkanı Paruyr Hayrikyan ile eski Başbakan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Hrant Bagratyan oy oranları yüzde 3, diğer adaylarınki yüzde 1 olarak görünüyor. Ancak Sarkisyan yüzde 50 barajını aştığı için seçimlerde ikinci tura gerek kalmadan galip ilan edildi. Kesin sonuçların ise bugün açıklanması bekleniyor.

Eski Sovyetler Birliği üyesi diğer ülkelerin aksine Ermenistan’da seçimler çok partili ortamda yapılıyor. Ancak yine de 3 milyonluk Ermenistan’da seçim yarışı tartışmalı geçti.

Seçimlerde sekiz kişi aday oldu, bunlardan biri daha sonra geri çekildi, ikincisi oy kullanmayı reddetti. Adaylardan Andreas Ghukasyan, 21 ocakta mevcut yönetime karşı başlattığı açlık grevini son ana kadar sürdürdü.


Açlık grevini bitiriyor


Yaklaşık bir aydır demokratik seçim gerçekleştirilmediği için yönetimi protesto eden Ghukasyan seçimlerin ilk turunun açıklanmasıyla açlık grevini bırakacağını duyurdu. Bir diğer aday Paruir Hayrikyan 31 ocakta silahlı saldırıya uğramış, seçimlerin 2 hafta ertelenmesi gündeme gelmişti. Hayrikyan, 10 Şubat’ta seçimlerin ertelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ancak ertesi gün erteleme talebini geri çekmişti.

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