Şarkısındaki sözler nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu'ya destek: Seni hedef gösterenler utansın

Olayın üzerine, birçok kişiden Sezen Aksu'ya destek mesajları yayınlandı.

Sanatçı Zülfü Livaneli, Aksu'ya yapılanın bir linç kampanyası olduğunu belirterek, "Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür." ifadelerini kullandı.

Livaneli'nin konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar"

"Sezen Aksu’ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar.

Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş’ın “Cahildim dünyanın rengine kandım” türküsünde olduğu gibi. Bir halk türküsünde “Ergen kız, cahil oğlan/ İnkardan gelinir mi” denildiği gibi.

Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür."

"O memleketin sadece sanatçısı değil vicdanıdır da"