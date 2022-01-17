Şarkısındaki sözler nedeniyle hedef gösterilen Sezen Aksu'ya destek: Seni hedef gösterenler utansın

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin, Sezen Aksu'ya "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı nedeniyle tepki gösterdi. Şahin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Temmuz 2016’da 'CUNTA' imalı şarkının sözlerini yazan, dün de dini hassasiyetlerimize hakaret içeren şarkı sözlerini piyasaya sürerek kinini kusan, FETÖ'nün 'aziz dostum' dediği Sami Yıldırım’ın kızı #sezenaksu yarın 20:30’da kapındayız…" dedi
Aksu, yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri nedeniyle Yeni Şafak gazetesi ve sosyal medyada hedef gösterildi. Ayrıca, Sezen Aksu hakkında Ankara'da aralarında avukat Mikail Yılmaz'ın da bulunduğu bir grup tarafından suç duyurusunda bulunuldu.
Olayın üzerine, birçok kişiden Sezen Aksu'ya destek mesajları yayınlandı.
Sanatçı Zülfü Livaneli, Aksu'ya yapılanın bir linç kampanyası olduğunu belirterek, "Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür." ifadelerini kullandı.
Livaneli'nin konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
"Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar"
"Sezen Aksu’ya şarkı sözlerinden dolayı bir linç kampanyası başlatıldı. Bu sözleri çarpıtanların, sanatla, kelimelerle, kültürle hiçbir ilgisi yok. Sanat deryasını, daracık siyaset pencerelerinden izleyip yorum yapıyorlar.
Cahil kelimesi halk şiirimizde, tecrübesiz genç, dünyayı görmemiş anlamında kullanılır. Neşet Ertaş’ın “Cahildim dünyanın rengine kandım” türküsünde olduğu gibi. Bir halk türküsünde “Ergen kız, cahil oğlan/ İnkardan gelinir mi” denildiği gibi.
Sezen’in de Adem ve Havva’nın cennetten atılmalarına yol açan hatayı gençliklerine ve bilmemeye bağlayan sözlerinden, hakaret anlamı çıkarmak ilkel bir zorlamadır. Ve bu halkın bağrına bastığı Sezen Aksu’ya böyle haksız bir saldırı, saldıranı küçültür Sezen’i daha da büyütür."
"O memleketin sadece sanatçısı değil vicdanıdır da"
T24 yazarı Hasan Cemal "Sevgili Sezen yanındayız seni hedef gösterenler utansın." sözlerini kaydederken, T24 yazarı Murat Sabuncu ise "Ben ve memleketteki milyonlar; Sezen Aksu’nun şarkılarıyla aşık olduk, hüzünlendik, güldük, coştuk. Sadece sanatı ile değil her dönem çekinmeden mahalle farkı gözetmeden, Hrant’tan Berkin’e acının düştüğü her yerde dik duruşunu izledik. O memleketin sadece sanatçısı değil vicdanıdır da" ifadeleriyle ünlü sanatçıya destek verdi.
"Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır"
Şarkıcı Mustafa Sandal, Sezen Aksu'yu hedef gösterenlere seslenerek,"Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır." diye konuştu.
Murat Şahin ise bunun üzerine Mustafa Sandal'a ilişkin olarak da “Ertesi gün de sabah sana çay içmeye geliriz Mustafa Sandal kardeş” mesajını paylaştı.
Şarkıcı Seda Sayan da Sezen Aksu'ya yapılan ithamlara karşı çıkarak, "Sezen Aksu manevi değerimiz, ayrıca o bir halk ozanıdır" mesajını paylaştı.
Gülben Ergen de Instagram hesabından Aksu'nun fotoğrafını şu notla paylaştı:
"Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler ömrümün sonuna kadar Sezen Aksu şarkıları dinler, Sezen Aksu sözleri okur, Sezen Aksu gibi insanları doğayı sevmeyi deneyimlerdim. İyi ki varsın. Sezen Aksu Türkiye'nin yüreğinin içidir."
"Sezen Aksu bu ülkenin en değerli sanatçılarındandır"
Yazar Elif Şafak da Aksu'yla dayanışma göstererek, "Sanatçılarını hakaret, linç ve iftiralarla yıpratan, çok ama çok yalnızlaştıran bir toplum olduk. O kadar kolay ki insanlara saldırmak. Sezen Aksu bu ülkenin en değerli sanatçılarındandır. Şarkıları ve sesi kaç kuşağın yüreklerinde yer etmiş." ifadelerini paylaştı.
Şarkıcı Aynur Aydın konuyla ilgili şu paylaşımı yaptı:
"Sezen Aksu bu ülkenin yetiştirdiği en büyük müzisyendir! İnsana, hayvana, doğaya karşı son derece hassastır."