Şarkılarla vergi bilinci

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkı sağladığı çalışmada, söz ve müziği Gökhan Şen'e ait 7 şarkı yer alıyor. Şarkıların yer aldığı CD'de video klipler de bulunuyor.



Gelir İdaresi Başkanlığı, 180 bin adet CD'yi, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kanalıyla ilköğretim okullarına gönderdi.



Başkanlık daha önce Vergibilir Projesi kapsamında yine ilköğretim öğrencilerine yönelik, vergi temasının işlendiği bulmacaların, oyunların, keloğlan hikayelerinin yer aldığı bir internet sayfası hazırlamıştı



Türkiye'de ilk



''Vergibilir Şarkıları'' albümündeki tüm şarkıları yapan Gökhan Şen,bu tür bir çalışmanın Türkiye'de ilk kez yapıldığını'' söyledi.



Şen, albümde sadece vergi bilinci konusunu işlemediklerini vurgulayarak, el yıkama, diş fırçalama gibi doğru davranışları öğreten şarkıların da bulunduğunu bildirdi.



Şen, ''Çocuklara yönelik daha önce böyle eğitim materyali anlamında bir yapılmadı. Hem çalışmanın içeriği hem de materyalin ücretsiz olması açısından bir ilk'' dedi. Gökhan Şen, okullarda eğitim materyali açığı bulunduğunu, kendisinin de bir müzik öğretmeni olarak bunun sıkıntısını çektiğini belirterek, CD'nin başta sınıf öğretmenleri olmak üzere tüm ilköğretim öğretmenlerinin çok işine yarayacağına inandığını söyledi. CD'de yer alan tüm şarkıların aynı zamanda klipleri bulunduğuna işaret eden Şen, albüm bilgisayar ortamında açıldığında

öğrencilere görsel unsurların da sunulabileceğini kaydetti.



Şen, ''Çocuklara 'şunu yapma etme' diye kulağını çekerek öğretmişiz yıllardan beri. Halbuki çocuklar bu şarkıları söylediği zaman otomatikman doğru davranışları kazanıyorlar'' dedi.



Tek örnek Barış Manço'nın şarkıları



Şarkıları hazırlarken 100 ülkenin çocuk müziklerini incelediğini, şarkı sözlerini tercüme ettirdiğini ifade eden Şen, çocuklara yönelik her türlü eğitimin müzik aracılığıyla verilebileceğini ve yöntemin dünyada oldukça kabul gördüğünü kaydetti.



Türkiye'de, Barış Manço'nun bir takım çalışmaları olduğunu ancak eğitim materyali anlamında neredeyse hiç örnek bulunmadığını belirten Şen, şöyle konuştu: ''Bırakın Avrupa ve Amerika'yı, geri kalmış kabul edilen ülkelerde bile o kadar çok şey yapılmış ki bu anlamda, bizde ise çok az. Filistin'de 1930'lu yıllarda vücudun organlarını öğreten bir şarkı hazırlanmış. İlk otomobilin Güney Afrika'ya gittiği yine 30'lu, 40'lı yıllarda bir kabile müziği var. Tamtamlarla, çocuklara 'yaklaşma bu araca çarpar, ezer, ölürsün' gibi bir şarkı yapmışlar. Özellikle Rusya'da çok fazla örneği bulunuyor. Artık o kadar detaya inmişler ki Rus dilinin nasıl kullanılacağını öğreten şarkılar dahi var. Bu ve benzeri bir çok örnek verilebilir. İstediğiniz her şeyi müzikle çocuklara kazandırabiliyorsunuz.''



Şen, bir soru üzerine yaklaşık 10 yıldır çocuk müzikleri ile ilgilendiğini belirterek, daha önce de çocuklara okuma yazma öğretmeye yönelik ''öğreten şarkılar'' adlı bir albüm hazırladığını kaydetti.



