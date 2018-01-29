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Şarkıları ile Ahmet Kaya'yı şiirleri ile Yusuf Hayaloğlu'nu hatırlatıyor

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN'da, çeşitli eğlence mekanlarında sahne alan Hakkarili  30 yaşındaki yerel sanatçı Cihan Dinçer, seslendirdiği şarkılar ve okuduğu şiirlerle halk arasında 'Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu' olarak anılıyor

29 Ocak 2018 19:35

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)-VAN\'da, çeşitli eğlence mekanlarında sahne alan Hakkarili  30 yaşındaki yerel sanatçı Cihan Dinçer, seslendirdiği şarkılar ve okuduğu şiirlerle halk arasında \'Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu\' olarak anılıyor. 
Hakkari\'den Van\'a göç eden ve bir süredir Van\'daki çeşitli eğlence mekanlarında sahne alan yerel sanatçı Dinçer, ses benzerliği ile Ahmet Kaya\'yı andırıyor. Geçen yıl bir GSM şirketinin müşteri temsilcisiyle yaptığı telefon görüşmesi ve söylediği şarkı ile sosyal medyada dinlenme rekoru kıran Hakkarili yerel sanatçı Cihan Dinçer, çeşitli gazete ve televizyonlarda da haber olunca Van\'da ve Hakkari\'de bir anda sosyal medya fenomeni oldu. İnternet ortamında tanıdığı veya tanımadığı yerel sanatçıların söylediği şarkıları indirdikten sonra  bilgisayar ortamında düet yapıp bunları da sosyal medya hesbında paylaşan Dinçer, Van\'da ve Hakkari\'de Ahmet Kaya, okuduğu şirleriyle de Yusuf Hayaloğlu olarak anılıyor. 
Müzik hayatına 8 yaşında başladığını anlatan Dinçer, \"Ahmet Kaya ve Kıvırcık Ali\'den şarkılar  söylüyorum. Ses tonum itabariyle halk arasında beni Ahmet Kaya ve Yusuf Hayaloğlu\'na çok benzetiyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor.Çünkü onların söylediği şarkıları söylemek bana zevk veriyor. Onların müziklerini seslendirmek için uğraşacağım. Ben halk müziği ile başladım ve böyle devam edeceğim\" dedi

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