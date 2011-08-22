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Şarkıcı Yıldız Tilbe savcılıkta ifade verdi İSTANBUL (A.A)

22 Ağustos 2011 19:20

-Şarkıcı Yıldız Tilbe savcılıkta ifade verdi İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - Şarkıcı Yıldız Tilbe, düzenlediği bir basın toplantısı sırasında bir gazeteciye hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin 15 Temmuz 2011'de düzenlediği basın toplantısında bir televizyon kanalında muhabirlik yapan Seyhan Erdağ'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek için avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı'na ''şüpheli'' sıfatıyla yaklaşık 1 saat ifade veren Tilbe, daha sonra adliyeden ayrıldı. Yıldız Tilbe'nin, ''televizyon muhabirine hakaret etmediğini, şaka amaçlı bir söz sarf ettiğini'' söylediği öğrenildi.

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