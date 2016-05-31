Şarkıcı Tuba Nevruz evinde ölü bulundu

Karaman'da bir gazinoda şarkıcı olan 32 yaşındaki Tuba Nevruz, evinde ölü bulundu.



Güneyyurt Beldesi'nde meydana gelen olayda, Tuba Nevruz, çalıştığı gazinoya gelmeyince, işyeri çalışanları telefonla aradı. Nevruz'un telefona yanıt vermemesi üzerine bu kez evine gitti. Evin kapısına da kimsenin çıkmaması üzerine jandarmaya haber verildi.



DHA'nın haberine göre; çilingir yardımıyla eve giren jandarma Nevruz'un cansız bedeniyle karşılaştı.



Vücudunda her hangi bir yara ve morluk bulunmayan Nevruz'un cesedi otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kolon kanseri olduğu belirtilen Nevruz'un, ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.