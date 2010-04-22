Şarkıcı Tarkan hakkında iddianame

T24 - Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına ilişkin 17 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, şarkıcı Tarkan Tevetoğlu'nun, ''Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak'' iddialarından yargılanması istendi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tarkan Tevetoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı.





Tarkan Tevetoğlu'nun, ''Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak'' suçunu düzenleyen ve 1 ile 2 yıl arasında hapis cezası öngören TCK'nın 191. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yargılanması talep edilen iddianamede, Tevetoğlu hakkında aynı maddenin 2. fıkrasında yer alan ''Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine, kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar verilebilir'' hükmünün de uygulanması istendi.





Başka bir şüphelinin de Tevetoğlu ile aynı maddeler uyarınca yargılanması istenen iddianamede, diğer 15 şüphelinin ise 5 ile 23 yıl arasında değişen hapis cezaları öngören ''uyuşturucu madde satmak'', ''uyuşturucu madde alınıp satılmasına aracılık etmek'', ''yurda uyuşturucu madde ithal etmek'', ''uyuşturucu madde kullanmak'' ve ''kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak'' suçlarından yargılanması isteniyor.

