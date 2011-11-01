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Şarkıcı Seda Sayan, emniyette İSTANBUL (A.A)

01 Kasım 2011 20:28

-Şarkıcı Seda Sayan, emniyette İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Şarkıcı Seda Sayan'ın, bulunduğu suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında emniyette bilgisine başvuruldu.   Yapımcı Erol Köse'nin bir internet paylaşım sitesi üzerinden kendisi hakkında söylediklerine yönelik suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen Seda Sayan, avukatı Şeyda Yıldırım ile Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Bilişim Suçları Büro Amirliğinde yaklaşık bir saat kalan Sayan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.  Sayan'ın avukatı Şeyda Yıldırım ise internetteki sosyal paylaşım sitelerinde müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Erol Köse'den şikayetçi olduklarını kaydetti. 

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