Şarkıcı Rojin'den Sur'daki çocuklara kışlık giysi yardımı

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde, şarkıcı Rojin, kendi öncülüğündeki \'Bizim Çocuklar\' projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi 251 çocuğa, kışlık mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

Şarkıcı Rojin\'in başlattığı \'Bizim Çocuklar\' projesi kapsamında, Sur\'da eğitim gören çocuklardan ihtiyaç sahibi olanlar, öğretmenlerin de desteğiyle belirlendi. Rojin, Diyarbakır Büyükşehir Kültür Sanat Merkezi\'nde 251 çocuk ve aileleri ile buluştu. Çocuklarla tek tek ilgilenen ve Türkiye\'nin her yerinde öğrencilere yardımlar yapıldığını anlatan Rojin, şunları söyledi:

\"Öğretmenler, özellikle Sur bölgesindeki çocukların, çatışmalı süreçten sonra evsiz kalan, ailesi başka yerlere göç eden çocukların özellikle kışlık giyecek ve ayakkabıya ihtiyaçlarının olduğunu belirtti. Bu çocuklar için çok küçük bir şey belki, büyük bir çözüm olmayacaktır ama çocuklar düş dünyası en zengin, en masum, hangi gökyüzünün altında, hangi toprağın altında olursa olsun en masum varlıklar. Onlara bir umut ışığı olabilmek, onların hafızalarında güzel bir şey kalsın diye hem de kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için geldik. Bizim çocuklar derken, biz dünyanın herhangi bir yerindeki insanları ve çocukları dillendiriyoruz. Tabii ki onlar da çok önemli; Arakan önemli, Myanmar önemli, Filistin önemli ama kendi çocuklarımız da burada bu yokluğu yaşarken, görmezden gelmemek lazım. Küçük bir proje ile böyle bir katkı sunmak istedik. Biz daha önce de Diyarbakır\'a bir köyün kütüphanesi ve ihtiyaçları için gelmiştik. Her yerde böyle bir ihtiyaç olduğunda koşa koşa gitmek istiyorum, mutlu oluyorum çocukların gözlerinin içi ışıldadığı zaman.\"

Konuşmasının ardından Rojin, bazılarının ayağında terlik olduğu gözlenen çocuklarla birlikte şarkı söyleyerek halay çekti. Sahneye koşan bazı kız çocukları ise Rojin\'in tırnaklarına büyük ilgi gösterdi. Rojin daha sonra öğrencilere kışlık mont ve ayakkabı hediye etti.



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