Şarkıcı Lorde İsrail konserini iptal etti

2013 yılında yayınlanan "Royals” isimli şarkısıyla dünyaca ünlü bir şarkıcı ve söz yazarı olan Lorde, Haziran 2018’de gerçekleştireceği İsrail'in Tel Aviv kentindeki konserini İsrail'in Filistinlilere yönelik yaptırımlarını protesto eden grubun çağrıları sonrasında iptal etti.

21 yaşındaki Lorde, pazar akşamı yayınlanan açıklamasında 2018'de yapacağı turnenin son ayağı olarak planlanan Tel Aviv konserini aldığı birçok mektup sonrasında farklı görüşlere sahip kişilerle yaptığı istişareler neticesinde aldığını duyurdu.

Yeni Zelandalı şarkıcı, Tel Aviv’de konser verme kararı almasına atıfta bulunarak "Bunda doğru karar vermediğimi kabul etmekle pek gurur duymuyorum” dediği açıklamasında “Şu zamanda doğru kararın konseri iptal etmek olduğunu düşünüyorum” dedi.

İsrail'den Lorde'a çağrı

Lorde'un Tel Aviv konserini iptal etmesine sebep olan çağrı İsrail'in yerleşim politikalarına karşı oluşturulan Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketinden geldi. BDS, İsrail'in Filistinlilere davranışını protesto ederek İsrail üstündeki ekonomik ve siyasi baskıyı artırmaya çabalayan küresel bir kampanya.

BDS, Lorde'un kararını olumlu bir şekilde karşılarken, İsrail Kültür Bakanı Miri Regev, şarkıcıdan kararını tekrar gözden geçirmesini istedi.

Lorde'un Tel Aviv konserini düzenleyecek Naranjah ekibi ise yaptığı açıklamada şarkıcıyı affettiklerini ve turne kapsamında Rusya ile ABD'de konserler verecek şarkıcıya başarılar dilediklerini belirttiler.

Lorde'dan önce Roger Waters, Lauryn Hill ve Elvis Costello da BDS tarafından yapılan çağrılara uyarak İsrail'deki konserlerini iptal etmişlerdi.

DW/AFP/AP, DÇÜ/HS

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