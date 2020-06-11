Şarkıcı Lara ve yeğenine araba çarptı!

Antalya'da kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü şarkıcı Lara ile yeğeni Yiğit Hamit Atmaca'ya çarptı. Sürücü gözaltına alınırken Lara ve yeğeni hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücü otomobiliyle önce karşı yönden gelen hafif ticari araca ardından kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca'ya çarptı. Savrulan otomobil daha sonra kafeye daldı. Kazada hafif yaralanan Lara ve yeğeni Yiğit Hamit Atmaca hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Sefa Ü. gözaltına alındı.