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Dünya

ŞARKICI KEZİAH JONES'A IRKÇI MUAMELE  PARIS (A.A)

24 Haziran 2011 16:54

-ŞARKICI KEZİAH JONES'A IRKÇI MUAMELE  PARIS (A.A) - 24.06.2011 - Ünlü Nijeryalı şarkıcı Keziah Jones, Fransız polisinin ırkçı muamelesine maruz kaldığını açıkladı. Şarkıcı internetteki sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yayımladığı mesajda, Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği konserin ertesinde, başkentin Gare du Nord adlı tren garında polis tarafından herkesin içinde itilip kakıldığını, arandığını, gözaltına alındığını ve serbest bırakılmadan önce 45 dakika boyunca sorguya çekildiğini belirtti.  Jones, "Liberation" ve "20 Minutes" gazeteleri tarafından da yayımlanan ve yanında olayla ilgili çekilmiş 2 fotoğrafın da yer aldığı mesajında, "Trenden yaklaşık 600 kişi indi ve polisler bir kişiyi gözlerine kestirdiler o da ben, Keziah Jones!" şeklinde ifadeler kulandı. Keziah Jones'un birçok hayranı internette, Jones'a sempati ve destek mesajı atıp, Fransız polisinin "ırkçı tutumunu" kınadıklarını belirterek, Jones'tan Fransa adına özür dilediler.

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