Şarkıcı Hozan Cane'ye, terör propagandasından gözaltı

EDİRNE,(DHA)- EDİRNE\'nin Enez ilçesinde, HDP\'nin seçim çalışmalarına katılan şarkıcı Hozan Cane (47), sosyal medyada terör örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne\'nin Enez ilçesinde, HDP\'nin seçim çalışmalarına katılan Erzurum doğumlu Almanya vatandaşı şarkıcı Hozan Cane, dönüşte il merkezi yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince durduruldu. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle \' terör örgüt propagandası\' yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Cane, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Sosyal medya hesaplarında HDP\'li parti üyeleriyle birlikte Edirne\'de esnaf ziyaretleri yaptığı görülen Hozan Cane\'nin ifadesinin ardından savcılığa çıkarılacağı belirtildi.

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