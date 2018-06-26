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Şarkıcı Hozan Cane, adliyeye sevk edildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 'Hozan Cane' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç(47), adliyeye sevk edildi

26 Haziran 2018 22:17

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'nin Enez ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan \'Hozan Cane\' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç(47), adliyeye sevk edildi.
Alman vatandaşı olan ve \'Hozan Cane\' adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen cumartesi günü HDP\'lilerle Edirne\'nin Enez ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Erzurum doğumlu olan İnaç, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Saide İnaç, akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. İnaç\'ın savcılıktaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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