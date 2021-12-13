T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi; araç sürücüsü arkadaşı hayatını kaybetti

13 Aralık 2021 23:42

Balıkesir'de trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül yaralanırken araç sürücüsü arkadaşı yaşamını yitirdi.

İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki 34 CGR 100 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.

Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı. Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

gülçin ergülkaza
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24