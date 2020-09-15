Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan şarkıcı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

2016 yılında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten dava açılan sanatçı Ferhat Tunç’un duruşması İstanbul Büyükçekmece 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya Ferhat Tunç katılmazken avukatı Fatma Hopikoğlu hazır bulundu.

Bir önceki duruşmada mahkeme heyeti Tunç’un ifadesinin alınması için yaşadığı Almanya’daki makamlara “adli yardımlaşma” talebinde bulunulmasını istenmişti. Almanya ise bu talebi reddetti.

Almanya: İfade özgürlüğüne ve anayasamıza aykırı

Almanya’dan mahkemeye gönderilen yanıttan mahkemeye verilen yanıtta, “İfade özgürlüğü hakkının Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası’nca vazgeçilmez temel bir hak olması sebebiyle, adli yardımlaşma talebinizin yerine getirilmesinin Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi’nin 2b maddesi uyarınca Federal Almanya Cumhuriyeti’nin anayasal düzenine aykırılık teşkil edeceği belirtilmektedir” denildi.

İddia makamı ise buna karşı Tunç’un ifadesinin alınması için Türkiye’ye gelmesini beklenilmesini isteyerek hakkında yakalama kararının çıkarılmasını istedi. Talebi kabul eden mahkeme heyeti Tunç hakkında yakalama kararı vererek duruşmayı 23 Şubat 2021 tarihine ertelendi. (MA)