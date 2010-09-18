-ŞARKICI FARUK TINAZ'IN HİZMETÇİSİ ARANIYOR İSTANBUL (A.A) - 18.09.2010 - Şarkıcı Faruk Tınaz'ın Yeniköy'deki evinin soyulmasıyla ilgili, evde daha önce çalışan yabancı uyruklu hizmetçinin arandığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, polis, Tınaz'ın evinden önceki gün yapılan soyguna ilişkin, evde daha önce çalıştığı belirtilen Moldova uyruklu hizmetçi E.C'yi yakalamak için çalışma başlattı. Eve giren hırsızların soygun sırasında kendi aralarında Rusça konuştukları ve eski hizmetçiyle bağlantılı oldukları öne sürüldü. Önceki gün şarkıcı Faruk Tınaz'ın Yeniköy'deki evine giren kimliği belirsiz 4 kişi, evde bulunan kasadaki yaklaşık 350 bin TL'yi almıştı. Şarkıcının evinde çalışan Moldovalı hizmetçi M.R, bilgisine başvurulmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine götürülmüştü.