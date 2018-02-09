Şarkıcı Ebru Yaşar adına eşinin yaptıracağı okulun temeli atıldı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIRLI iş adamı Necat Gülseven\'in, memleketi Bismil ilçesinde şarkıcı eşi Ebru Yaşar ve kendi adına yaptıracağı ilk ve ortaokulun temeli atıldı. Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç, gelecek nesillere bırakılacak bu değerli eseri ilçeye ve kente kazandıran Gülseven ve ailesine teşekkür etti.

İş adamı Necat Gülseven\'in Bismil ilçesinde kendi ve şarkıcı eşi Ebru Yaşar adına yaptıracağı 12 derslikli ilk ve ortaokulun temeli atıldı. Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç, okulun halka hayırlı uğurlu olmasını diledi. Gülenç, \"Gelecek nesillere bırakılacak bu değerli eseri Bismil\'e, Diyarbakır\'a ve ülkemize kazandıran hayırsever iş adamı Necat Gülseven ve ailesine teşekkür ediyorum. Geleceğimizi düşünerek yapmış oldukları bu değerli katkı, çok önemli. Bismil nüfus olarak birçok ilden büyük bir ilçedir. Bundan dolayı da eğitim açısından bizim bu ilçeye yapacağımız yatırımların, buradaki fiziki şartları iyileştirmeye yönelik yapacağımız yatırımların artırılması için daha fazla çalışmamız, daha fazla kaynak bulmamız gerekiyor. Bismil Belediyesi olarak da böyle hayırlı yatırım yapmak isteyen iş adamlarımıza arsa kazandırılması, yeni okulların yapılması konusunda kapılarımız daima açıktır. Bundan sonra da inşallah aynı hızla bizler hem hayırseverlerimizin hem yerel yönetimlerimizin hem de devletimizin göndereceği kaynaklarla Bismil\'de yeni yeni dersliklerde çocuklarımızın eğitim aldığı okulların fiziki şartlarını iyileştireceğiz\" dedi.

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak da hayırsever işadamı Necat Gülseven\'e teşekkür ederek, \"Sayın Kaymakamımızın girişimleri ile iş adamı Necat Gülseven tarafından yapılan okulun faaliyete geçmesiyle o bölgedeki ortaokul açığını kapatmış olacağız. O bölgede bir okula ihtiyaç duyuyorduk. Bu okulun tamamlanması ile birlikte Fatih ve Mehmetçik Ortaokulu\'na giden öğrenciler artık evlerine daha yakın olan bu okula gidecek. Milli Eğitim\'e büyük destek olacak olan bu tür yatırımların desteklenmesi ve artırılmasını gerektiğine inanıyorum. Böyle bir okulu Bismil\'e kazandıran iş adamı Necat Gülseven\'e ve ailesine de şükranlarımı sunuyorum\" diye konuştu.



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