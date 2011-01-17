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ŞARKICI EBRU P. ''MAĞDUR'' SIFATIYLA İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A)

17 Ocak 2011 18:54

-ŞARKICI EBRU P. ''MAĞDUR'' SIFATIYLA İFADE VERDİ İSTANBUL (A.A) - 17.01.2011 - İstanbul'daki fuhuş operasyonu kapsamında şarkıcı Ebru P. ''mağdur'' sıfatıyla ifade verdi.  Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğinin 7 aylık çalışması ve teknik takibi sonucunda geçen hafta başlatılan operasyon kapsamında, fuhşa aracılık ettiği iddia edilen suç örgütünün elebaşı Dinçer D. ile telefonda görüştüğü tespit edilen şarkıcı Ebru P'nin Asayiş Şube Müdürlüğünde bugün ifadesi alındı.  Operasyon kapsamında, aralarında eski mankenlerin de bulunduğu 27 kadının da ''mağdur'' sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.  Operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 5'i savcılıkça, 20'si mahkemece serbest bırakılmıştı.

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