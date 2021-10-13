Şarkıcı Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı

İstanbul Kadıköy'de 2 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddiasıyla hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan en az 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan şarkıcı Bulut Duman (31) hakkında duruşmaya gelmediği gerekçesiyle zorla getirme kararı çıkarıldı.



Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Bulut Duman katılmadı. Duruşmada taraf avukatları yer aldı. Tanık olarak dinlenen A.H., Duman'ın kendisinden bebeğe cinsel istismarda bulunmasını istediğini ama cinsel istismarda bulunmadığını belirtti.

Sanık avukatı tanık beyanlarında aleyhe hususları kabul etmediğini belirterek "Bu olaydan önce müvekkilime tehdit mesajı gönderilmiş, 300 bin lira talep edilmiştir. 'Eğer bu parayı vermezsen çocuğunu bir daha göremezsin' demiştir. Bulut Duman tehdit eden şahsı şikayete giderken, tehdit mesajından 3 gün sonra yolda ayağından vurulmuştur. Tehdit mesajından sonra hakkında istismar şikâyeti yapılmıştır" ifadelerini kullandı.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdurun annesi olarak gözüken A.A.'ya beyanının alınması için davetiye gönderilmesine karar verdi. Tutuksuz sanık Bulut Duman'ın hakkında zorla getirme kararı veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianamede Duman'ın 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. (DHA)