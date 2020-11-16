Şarkıcı Bulut Duman'a Kadıköy'de silahlı saldırı

Şarkıcı Bulut Duman, Kadıköy'de 3 kişinin düzenlediği silahlı saldırıda yaralandı. Bir şarjör kurşun sıkan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Fikirtepe'de saat 16.30 sıralarında araç ile gelen 3 kişi sokak üzerinde yürüyen şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

3 şüpheli olay yerinden çok uzaklaşmadan yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ise çok sayıda kovan bulundu. Gözaltına alınan şahıslardan birinin "Bir daha bebeklere tecavüz edemeyecek" sözleri dikkat çekti.

Olayı anlatan Kemal Karadağ, "Biz sokağın başında duruyorduk. Silah sesleri geldi. Bu tarafa baktığımızda bacağında yaralı bir kişi vardı. Polisler geldi" dedi. (İHA)