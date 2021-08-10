Şarkıcı Bulut Duman'a çocuğun cinsel istismarına azmettirme suçundan dava 

İstanbul Kadıköy'de evlat edindiği 2 yaşındaki çocuğuna başka bir erkek tarafından cinsel istismarda bulunulması için azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Bulut Duman (31) hakkında "Çocuğun cinsel istismarına azmettirme" suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Duman'ın suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu belirtildi.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Bulut Duman'ın Kadıköy'deki adresinde A.Ü. isimli erkek ile 7 Kasım 2020'de cinsel birliktelik yaşadığı ve A.Ü.'nün ifadesine göre Duman'ın kendisine çocuğa cinsel istismarda bulunmasını azmettirdiği yönündeki iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. İddianamede 2 yaşındaki çocuğun şüpheli Bulut Duman'ın çocuğu olduğu vurgulandı.

A.Ü.'nin Duman'ın isteğini kabul etmediği öne sürülen iddianamede, Duman'ın A.Ü.'ye "Ben zaten çocuk gelişimciyim. Bebekler 15 aylıkken böyle bir durumu anlamazlar" şeklinde konuştuğu iddia edildi.

Şüpheli Duman'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği belirtildi. İddianamede "Dosya içerisinde yer alan ifadeler ve sair tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphe oluştuğu" değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede tutuksuz şüpheli Duman'ın "Çocuğun cinsel istismarına azmettirme" suçundan 27 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezasına cezalandırılması talep edildi. Tutuksuz şüpheli Duman, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Bulut Duman suç tarihinden 9 gün sonra olan 16 Kasım 2020'de sokakta silahlı saldırıya uğramış ve bacağından yaralanmıştı. (DHA)