Şarkıcı Aznavour Ermenistan'ın büyükelçisi oldu

Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un Ermenistan'ın İsviçre Büyükelçisi olarak atandığı bildirildi.



Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada, İsviçre Büyükelçiliğine atanan Sarkisyan'ın aynı zamanda BM'nin Cenevre kentindeki bürosu ve diğer uluslararası örgütlerde Ermenistan'ın daimi temsilcisi olarak görev yapacağı kaydedildi.



Ermeni bir ailenin çocuğu olarak Fransa'da dünyaya gelen 84 yaşındaki Aznavour, 2008'in aralık ayında Ermenistan vatandaşı da olmuştu.



Aznavour, şubat ayında bir Ermenistan televizyon kanalıyla yaptığı mülakatta, Ermenistan'ın diplomatik servisine katılmayı kabul ettiğini söylemişti.

