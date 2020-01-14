Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin' oldu

Şarkıcı Akon, Senegal'de kendi adıyla bir şehir kurdu. Akon City adı verilen şehrin para birimi 'Akoin' oldu.

Akon, Twitter hesabı üzerinden Senegal'de kurulan Akon City için son imzaların atıldığını duyurdu. Akon, "Gelecekte sizleri burada ağırlamayı dört gözle bekliyorum" yazdı.

Senegal asıllı R&B şarkıcısı Akon, Senegal Başkanı Macky Sall tarafından kendisine hediye edilen bölgede bir fütüristik 'Kripto Şehir' kurma planları olduğunu daha önce açıklamıştı. Yeni kurulan şehirde kendi ismini alan kripto para birimi 'Akoin' kullanılacak.