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Şarkı sözleri nedeniyle hedef alınan Sezen Aksu'ya bir suç duyurusu daha

"Sezen Aksu, hukuken şüpheli konumundadır"

18 Ocak 2022 17:28

2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden, hedef gösterilen Sezen Aksu hakkında, Avukat Bilal Yavuz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yavuz, “Sezen Aksu, hukuken şüpheli konumundadır. Yargı gereğini muhakkak yapacaktır” dedi.

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