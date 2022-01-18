Şarkı sözleri nedeniyle hedef alınan Sezen Aksu'ya bir suç duyurusu daha

Yeni Şafak gazetesi ve iktidara yakın bazı isimler; sanatçı Sezen Aksu'yu, müzisyen Yaşar Gaga ile 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle hedef göstermişti. Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.

Evinin önünde protesto edildi

Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı. İktidara yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi, Aksu'yu, Beykoz'daki evinin önünde 'protesto' etmişti.

Son olarak Aksu’nun "Şahane bir şey yaşamak" isimli şarkısında geçen sözlerde halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerini aşağıladığı 'gerekçesiyle' avukat Bilal Yavuz, Aksu hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan dilekçede, “Şüpheli şahıs, toplumumuzda böylesi hassas bir konuda sanatçı olmasının arkasına sığınarak İslam dinini adeta küçük görerek alay edercesine İslam dininin ilk peygamberi ve eşine ‘cahil’ demiş ve bu gayriahlaki saldırıyı da şarkı sözü ile alenen gerçekleştirmiştir” denildi.

"Etkin bir cezalandırma süreci yürütülmesi, milletimizin manevi değerlerinin korunması için zaruri önem taşımaktadır”