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Şarkı söyleme egzersizlerine başladı!

Tatlıses'in doktoru, ünlü türkücünün her geçen gün iyiye gittiğini söyledi ve tedavi aşamalarına ilişkin bilgi verdi.

15 Haziran 2011 03:00

T24 - Tatlıses'in doktoru, ünlü türkücünün her geçen gün iyiye gittiğini söyledi ve tedavi aşamalarına ilişkin bilgi verdi. 

Uğradığı silahlı saldırıda yaralandıktan sonra Almanya'da bir süre tedavi görüp Türkiye'ye dönen İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu iyiye gidiyor. 

Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Tıbbi Koordinatörü Prof. Dr. Kalyon, ünlü türkücünün iyileşme sürecinde başarılı adımlar katedildiğini söyledi ve "Tatlıses'e her gün geniş kapsamlı rehabilitasyon egzersizlerinin yanı sıra ergoterapi adı verilen özel uğraşı egzersizleri, ayna tedavisi, havuz içinde egzersizler ve robotik yürüme eğitimleri uygulanıyor. Tedavi günlük hayattaki kapı açmak, yemek yemek, kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak gibi aktiviteleri kapsıyor" dedi. 

Kalyon, ayrıca tedavi süresince Tatlıses'e ziyaret kısıtlamasının geldiğini de sözlerine ekledi. 

Şarkı söyleme egzersizlerine de başyana ünlü türkücünün konuşmasında veya şarkı söylemesinde herhangi bir sıkıntı yok.


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