T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Şarjı olmayana uçuş yasak

07 Temmuz 2014 14:31

ABD, şarjı boşalmış mobil cihazlarla uçuşu yasakladı.
ABD Ulaşım Güvenlik Dairesi (TSA), şarj edilmemiş cep telefonları, tablet veya bilgisayarlarla uçuşa izin verilmeyeceğini duyurdu.

Görevliler uçuş öncesi mobil cihazları kontrol edecek. Cihazların çalışır durumda olmaları istenecek. Üzerlerinde şarjı boşalmış cihazlar bulunduran yolcular ek güvenlik kontrolünden geçirilecek.

NBC Televizyonu, konuyla ilgili haberinde, güvenlik görevlilerinin mobil cihazların bomba olarak kullanılmasından endişe duyduklarını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkeye direkt uçuş bağlantıları sunan havaalanlarında ek güvenlik önlemleri alınmasını sağlayacaklarını açıklamış, ayrıntı vermemişti. Yetkililer, tesbiti zor yeni tip patlayıcı maddelerle ABD'de saldırı düzenlenebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye iç savaşında tecrübe kazanan teröristlerin Amerika’nın güvenliği için de artan bir tehdit oluşturduğunu söylemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDUlaşım Güvenlik DairesiTelevizyonuGüvenlik Bakanı Jeh JohnsonBaşkanı Barack Obama SuriyeAmerikaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/rtr/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24