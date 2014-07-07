Şarjı olmayana uçuş yasak

ABD, şarjı boşalmış mobil cihazlarla uçuşu yasakladı.

ABD Ulaşım Güvenlik Dairesi (TSA), şarj edilmemiş cep telefonları, tablet veya bilgisayarlarla uçuşa izin verilmeyeceğini duyurdu.

Görevliler uçuş öncesi mobil cihazları kontrol edecek. Cihazların çalışır durumda olmaları istenecek. Üzerlerinde şarjı boşalmış cihazlar bulunduran yolcular ek güvenlik kontrolünden geçirilecek.

NBC Televizyonu, konuyla ilgili haberinde, güvenlik görevlilerinin mobil cihazların bomba olarak kullanılmasından endişe duyduklarını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Jeh Johnson, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkeye direkt uçuş bağlantıları sunan havaalanlarında ek güvenlik önlemleri alınmasını sağlayacaklarını açıklamış, ayrıntı vermemişti. Yetkililer, tesbiti zor yeni tip patlayıcı maddelerle ABD'de saldırı düzenlenebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ABD Başkanı Barack Obama, Suriye iç savaşında tecrübe kazanan teröristlerin Amerika’nın güvenliği için de artan bir tehdit oluşturduğunu söylemişti.