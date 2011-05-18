Şarjı 300 km'ye kadar dayanıyor!

T24

Aracı 2013'te piyasaya çıkarmayı amaçlayan Prof. Hiroshi Shimizu'nun şirketi SIM-Drive, aracın bir kez şarj edilerek bu kadar uzun yol alabilmesini tekerleklerindeki ileri motor sistemleri ve çok hafif karoser kullanılmasının sağladığını açıkladı.Testler sırasında prototip, şarj edilmeksizin 333 kilometre yol katetti.Elektrikli otomobil, aralarında Mitsubishi ve Isuzu otomobil üreticileri ile Tokyo Elektrik Şirketi (Tepco) ve IHI ağır sanayi grubunun bulunduğu 34 şirket ve kuruluşun ortak projesi olarak geliştirildi.Japon şirketinden bir yetkili, SIM-Drive'ın ayrıca aralarında Fransız PSA Peugeot-Citroen otomotiv firması ve simülasyon yazılım şirketi Dassault Systemes'in bulunduğu değişik partnerlerle başka bir elektrikli araç prototipi üzerinde çalıştığını belirtti.Japon Nissan başta olmak üzere sektörün birçok önde gelen şirketi, tamamen elektrikle çalışan otomobillerin geleceğin modelleri olduğunu düşünüyor.Nissan'ın geçen yıl piyasaya çıkardığı Leaf modeli bir kez şarj edildiğinde 160 kilometre menzile sahip bulunurken, bu mesafe günlük kısa yolculuklar için yeterli görülüyor, ancak potansiyel tüketiciler, şarj istasyonlarının hala çok az olması nedeniyle aracı satın almakta tereddüt ediyorlar.