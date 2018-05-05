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Şarja takılı telefon alev aldı; mahsur kalan astsubay kurtarıldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, şarja takılı telefonun alev alması sonucu yangın çıktı

05 Mayıs 2018 20:12

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, şarja takılı telefonun alev alması sonucu yangın çıktı. Evde mahsur kalan Astsubay Ahmet T., itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay öğle saatlerinde, Gölcük Donanma Mahallesi 7\'nci Sokak\'ta meydana geldi. Astsubay Ahmet T. nöbetten döndükten sonra evinde telefonunu şarja taktı. Ahmet T. diğer odada dinlenirken, bir süre sonra telefonun alev alması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark edip dışarı çıkmaya çalışan Ahmet T., yangının büyümesi nedeniyle evde mahsur kaldı. Pencereye çıkan Ahmet T.\'nin yardım çağrısıyla çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla 4 katlı binanın 3\'üncü katında oturan Ahmet T.\'yi kurtardı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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