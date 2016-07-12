Şarj aletlerinin içerisinden bonzai çıktı!

Balıkesir’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde satıcısı bir kişi telefon şarj aletleri içerisinde gizlediği bonzai maddeleri ile birlikte yakalandı.

Posta’nın haberine göre, Balıkesir'in Gönen ilçesinden uyuşturucu madde getirerek il merkezinde satış yaptığı tespit edilen bir kişi polisten kaçmasına rağmen yakalandı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; 8 adet telefon şarj aleti içerisine gizlenmiş vaziyette 21 parça satışa hazır vaziyette toplam 39.21 gram sentetik kannabinoid 'bonzai' maddesi ele geçirildi. Şüphelinin Gönen ilçesinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise, 65 adet ectasy hap, 11 adet sahte 100 TL’lik banknot, 1 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine kondu.

Öte yandan Ayvalık KOM Grup Amirliğine bağlı görevlilerce yapılan operasyonda da 2 şüpheliden 101 adet ectasy hap ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan operasyonda ise uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada 1 şüpheli suçüstü 3 adet ectasy hap ve 11.5 gram sentetik kannabinoid 'Bonzai' maddesi ile yakalandı. Yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.