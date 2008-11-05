Sarızeybek, Öz'ün 'gazına' gelmemiş!

Emekli albay Erdal Sarızeybek, Ergenekon soruşturmasını yürüten Savcı Zekeriya Öz'ün, kendisini Ergenekon'a bulaştırmak ve tutuklu generaller aleyhine tanıklık yapmasını sağlamaya çalışmakla suçladı.Terörle mücadele konusunda önemli tecrübeleri bulunan ve bu konuda 5 tane kitap yazan emekli albay Zarızeybek, Güneş gazetesine verdiği röportajda, savcı Öz'le ilgili bir anekdotunu da anlattı:"Bir gün savcı Zekeriya Öz aradı. Veli Küçük'ün telefon görüşmesinde adım geçiyormuş, bu nedenle benimle görüşmek istediğini söyledi.Yanına gittim. Bana, 'Albayım size çok büyük haksızlık yapılmış. Sizin çok pırıl pırıl bir meslek hayatınız varmış. Sizi buradaki polis arkadaşlar da tanıyor. Siz çok da güzel görevler yapmışsınız. Ama sizi harcamışlar, general yapmamışlar' dedi.Aynen şu yanıtı verdim: Haksızlığa uğradığım doğru. Hakkımızda bir sürü dava açtılar, hepsini kazandık. Masumiyetimizi ispat ettik ve bunun bilinmesi için de bir kitap yazdık.Bana, 'Peki, bu Ayışığı, Sarıkız falan hiç duymadın mı?' diye sordu. 'Hayır, duymadım' dedim. Beni kapıya kadar geçirdi ve kapıda, 'Albayım, varsa bildiğiniz bunlar hakkında söyleyin, biz gereğini yaparız' dedi.O zaman anladım ki, sen bir kere çok büyük bir soruşturma yapıyorsun, devletin kuvvet komutanlarını gözaltına aldırıyorsun, tutuklamaya sevk ediyorsun, çok ağır bir sorumluluğun var. Benim gibi kalbi kırık bir albayı bu şekilde soruşturma içine çekmeye çalışmakla veya onlara kırgınlığımdan istifadeyle varsa eğer bildiklerini öğrenmeye çalışmanın bir anlamı olabilir mi? Böyle bir şey yapılabilir mi?Baktılar ki, ifademde onların işine yarayacak bir şey yok, tutanak bile tutmadılar. Yani beni aşağılar şekilde, 'Sizi harcamışlar, şöyle etmişler...' Savcıya ne beni harcamışlarsa. Bu benim TSK ile özel ilişkim, size ne? Soruşturmayla ilgisi yok.Ben, savcıyı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet ettim. Gittim, yaşadıklarımı anlattım. Ceza usül hukukuna aykırı bir işlem yapıldı dedim. Adalet Bakanlığı soruşturma izni vermedi. Şikayetimiz öyle havada kaldı."