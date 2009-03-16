Sarızeybek: Arınç, Türk tarihini bilmiyor

Emekli Albay Erdal Sarızeybek, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ı eleştirirken, “Bir milletin vekili çıkacak, kendi milletinin ordusunu aşağılamaya kalkacak, bu haddini bilmemektir. Arınç, Türk tarihini bilmiyor'' dedi.





Karabük'teki bir alışveriş merkezinde bulunan kitapevinde imza gününe katılan Erdal Sarızeybek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sarızeybek, AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, `Ergenekon soruşturması' kapsamında gözaltına alınan emekli generallar ve İstiklal Marşı ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, ``Bir milletin vekili çıkacak, kendi milletinin ordusunu aşağılamaya kalkacak, bu haddini bilmemektir. Bu Arınç, Türk tarihini bilmiyor. Bu İstiklal Savaşı'nın, Türk tarihindeki önemini de bilmiyor. Bilse, bu sözleri söylemezdi. Bu kişi bundan 2 sene önce Nisan ayında `O albaya söyleyeceklerim var' demişti. Biz de kendine sürekli çağrı yaparak, `Bu albay burada. Ne söyleyeceksen söyle' demiştik. Daha hala bir şey söylediği yok. Biz Türk Milleti olarak Arınç'tan, Manisa'daki anasının evinde ne tür faaliyetler oluyordu onu açıklamasını istiyoruz. Önce bunu açıklasın, ondan sonra konuşsun'' diye konuştu.



Emekli Aybay Erdal Sarızeybek, `Ergenekon'un, Türk milletinin tarihi destanının adı olduğunu, bu kutsal adın bir suç soruşturmasına isim olarak verilmesini doğru bulmadığını söyledi. Sarızeybek, şöyle devam etti:



“30 yıldır Türkiye'de, Türk Milleti'ne acı çektiren bir terör örgütü var. Onun adı da PKK'dır. Bugün Türkiye'yi yönetenler, İstanbul'daki soruşturmaya terör adına destek veriyorlarsa eğer, bize çıkıp açıklama yapsınlar. PKK terör örgüt elemanları, Irak'ta, Avrupa'da cirit atıyor. Bunu da hükümet sözcüsü söylüyor. Terör adına İstanbul'daki soruşturmaya destek verenler, önce cirit atan teröristlerin ayaklarını kırsınlar. O zaman bilelim ki onlar terör ile mücadele ediyorlar. Şu ana kadar terör örgütü diye bir şey gözükmedi. `Terör örgütü' dediler bir çok insanı gözaltına aldılar. Türkiye kendi enerjisini boşa harcamamalı, enerjisini iç ve dış sorunları halletmede harcamalı.''



ABD Başkanı Obama'nın, yakında Türkiye'ye yapacağı ziyareti de değerlendiren Sarızeybek, kendisini `aydın' diye tanıtan kişilerin bu ziyaret nedeniyle zafer naraları attığını söyledi. Sarızeybek, ``Obama geliyorsa bir derdi var. Onun için geliyor'' derken, şöyle konuştu:



“Bu derdi de, Irak'taki birlikleri Türkiye üzerinden güvenli bir şekilde çekebilmektir. Çünkü dönüş askeri birliklerinin en zayıf anıdır. ABD, Irak'ta 1.5 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur. Irak'ı parçalayarak bir Kürt devleti kurdu. Obama'nın bu ziyareti Barzani'nin, Irak'ın kuzeyinde kurduğu Kürt devletinin tanınmasını sağlamak. Bundan kimse bahsetmiyor. Obama, güya terör adına geliyor. `PKK'nın silah bırakmasını sağlayacak. Bu konuda girişimlerde bulunacak' gibi savsatalarla uğraşıyor. Türkiye'nin terörle mücadele etmek için ne ABD'ye, ne de Barzani'ye ihtiyacı yoktur. Türkiye'yi yönetenler eğer ABD ile ilişkilerini geliştirmek istiyorsa 2003 yılında Mehmetçiğin başına geçirilen çuvalın hesabı sorulmalı. Sorulmadan hiçbir ilişkiye girilmemelidir.''

