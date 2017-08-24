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SARIYER'DE KURBANLIK HAYVANLARIN BULUNDUĞU BARINAKTA YANGIN(geniş haber)

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL DHA  Sarıyer'de içerisinde 9 adet büyükbaş kurbanlık hayvanların bulunduğu barınakta yangın çıktı

24 Ağustos 2017 10:26

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL / İSTANBUL DHA 
Sarıyer\'de içerisinde 9 adet büyükbaş kurbanlık hayvanların bulunduğu barınakta yangın çıktı. Alev alev yanan barınak İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında 2 hayvan telef olurken, ağır yanıklar bulunan bir hayvan ise kesildi.
Sarıyer Ayazağa Mahallesi, Hadım Koruyolu Caddesi üzerinde bulunan içerisinde 9 adet büyükbaş hayvanın bulunduğu barınakta saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan barınağa müdahale etti. 

2 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
Yangına müdahale sürerken, 6 hayvan itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan hayvanların üzerine su sıkılarak başka barınağa götürüldü. Ağır yanıklar bulunan bir hayvan ise barınaktan çıkarılır çıkarılmaz kesildi. 
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, itfaiye görevlileri, duman tahliyesi ve köpüklü suyla soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
 
Görüntü dökümü:
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-Yangından görüntü
-İtfaiyenin müdahalesi
-Kurtarılan hayvanlar 
-Yaralı olan bir hayvanın orada kesilmesi
-Genel ve detaylar 

24.08.2017 - 06.38 Haber Kodu : 170824018
24.08.2017 - 07.09 Haber Kodu : 170824025

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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