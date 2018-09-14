Sarıyer'deki eve baskın; polis, 1 kişiyi öldürdü!

İstanbul Sarıyer’de DHKP-C’ye yönelik yapıldığı ifade edilen operasyonda, polis kendisine ateş açtığını iddia ettiği İbrahim Devrim Tok'u vurarak öldürdü.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde eve dün sabaha karşı operasyon düzenleyip burada kaldığı belirtilen İbrahim Devrim Tok’u yakalamak için etrafı sardı. Bu sırada iddiaya göre evden ateş açıldı. Polis, daha sonra Tok'u öldürdü.Polis, Tok’un 'DHKP/C’de sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünü' iddia etti.

"İçeriden bir ceset çıkardılar..."

Evin kapısında ve camlarında birden fazla kurşun izi bulunduğu görüldü. İki katlı evin üst katında yaşayan S. Yıldız, “Alt katımızda ağabeyim, eşi ve çocukları kalıyordu. Gece 03.00 sıralarında silahlı polisler bahçeye girdi. Bağrışmalar oldu. Kapıya ateş edildi. Annem ve ben aşağıya indik. Ağabeyim ve yengem yerde oturuyordu. İçeriden bir ceset çıkardılar. İbrahim adında bir çocukmuş. İlk defa gördüm. Ağabeyimin evinde kaldığını bilmiyordum. Silah sesi çok olduğu için kimin kime ateş açtığı anlamadım” dedi.

Operasyonun, geçen hafta uyuşturucu satıcısı E.Y.’nin öldürülmesi olayıyla ilgili yapıldığı öne sürüldü.