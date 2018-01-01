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SARIYER'DE YAN BAKMA TARTIŞMASI: 1 ÖLÜ

  Çağatay KENARLI, İstanbul DHA  Sarıyer'de bir börekçide başlayan yan bakma tartışmasına giren iki grup arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki Kemal Özderya silahla vurularak öldürüldü

01 Ocak 2018 19:38

 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
Sarıyer\'de bir börekçide başlayan yan bakma tartışmasına giren iki grup arasında çıkan kavgada 24 yaşındaki Kemal Özderya silahla vurularak öldürüldü.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi\'nde dün öğle saatlerinde bir börek salonunda iki grup arasında yan bakma sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından börekçiden ayrılan şüpheliler, yakınlarda bulunan bir akaryakıt istasyonunda karşılaştı. 
Şüpheliler burada da tekrar tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sercan B. tabancayla Kemal Özderya\'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı. Özderya benzin istasyonunda hayatını kaybetti. 
 
KISA SÜREDE YAKALANDI
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak şüpheli Sercan B.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Sercan B.\'nin Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri devam ediyor. 
 
Görüntü dökümü:
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-Sercan B.\'nin fotoğrafı

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