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Sarıyer'de uyuşturucu operasyonu (1)

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda,  7'si kadın 15 kişi gözaltına alındı,  12 kilo 645 gram bonzai ele geçirildi

22 Şubat 2018 17:37

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi\'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda,  7\'si kadın 15 kişi gözaltına alındı,  12 kilo 645 gram bonzai ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 Şubat\'ta Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi\'ndeki bazı adreslere eş zamanlı uyuşturucu baskını düzenledi. Operasyonda açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı. 15 ayrı adrese yapılan baskında 7\'si kadın 15 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 12 kilo 645 gram bonzai ele geçirildi.

 

 

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